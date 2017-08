Pour Force India, la 2e et dernière partie de cette saison commence avec deux circuits qui devraient lui convenir particulièrement : Spa et Monza.

Pour Vijay Mallya, le propriétaire indien de l’équipe de Silverstone, le rendez-vous belge est "toujours un moment spécial pour la Formule 1."

"C’est l’un des plus beaux circuits au monde et un endroit merveilleux pour venir apprécier le pilotage des meilleurs, dans les voitures les plus rapides."

"Spa, c’est aussi un terrain de chasse qui a souvent porté chance à notre équipe. Et j’ai envie de penser que nous aurons une bonne chance d’ajouter d’autres bons souvenirs de ce circuit après ce week-end."

"Nous avons maintenant passé le cap de la mi-saison et nous sommes motivés pour les 9 dernières courses. En plus de Spa, d’autres pistes à venir devraient permettre de montrer la vitesse de notre VJM10. Nous continuons le développement de notre voiture, d’ailleurs nous aurons quelques évolutions à venir d’ici quelques courses."

Outre la 4e place du championnat constructeurs, Mallya aimerait atteindre un autre objectif lors de ces prochains mois : placer au moins une fois l’un de ses deux pilotes sur le podium.

"Notre constance a été notre force cette année. Nous avons marqué des points lors de 10 des 11 courses déjà disputées. Nous avons même marqué avec les deux voitures lors de 9 de ces courses."

"Je suis donc fier de cette équipe, de ce qu’elle a accompli et cela montre que le dur travail paie. Maintenant, nous avons toujours les yeux rivés sur un podium pour compléter notre année. Si l’opportunité se présente, je crois que nous sommes prêts à la saisir."