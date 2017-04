Force India a très bien démarré sa saison 2017 avec une 7e place pour Sergio Perez et une 10e pour Esteban Ocon à Melbourne.

Ce résultat a réjoui Vijay Mallya, le patron de l’équipe indienne, qui en espère maintenant autant en Chine, même si son pilote mexicain a prévenu que le niveau de Force India n’était peut-être pas aussi bon que cela...

"J’ai été fier de notre performance en Australie. Nous avons atteint notre objectif d’avoir nos deux voitures dans les points et nous avons réussi notre début de saison. Au niveau psychologique c´est un coup de boost important d’inscrire des points dès la première course," commente aujourd’hui Mallya, toujours dans l’impossibilité de quitter l’Angleterre sans risquer une arrestation.

Force India avait aussi créé la sensation avec une VJM10 rose.

"Notre nouvelle livrée a capté l’attention de tout le monde à Melbourne. Sergio et Esteban s’en sont bien tirés et nos deux pilotes ont saisi les opportunités qui se sont présentées pour dépasser. Voilà qui a mis le rose encore plus en valeur !"

"Toute l’expérience de Sergio a été démontrée avec son pilotage fantastique, alors que notre nouvelle recrue, Esteban, a gagné son premier point en Formule 1. Quitter Melbourne avec les deux voitures au top a été le fruit d’un formidable effort de l’équipe."

"Nos attentes pour Shanghai sont les mêmes que celles de Melbourne," conclut Mallya. "La courbe de développement est en train de devenir raide pour toutes les équipes, donc cela va être intéressant de voir la hiérarchie à la fin du week-end. Le milieu de peloton est exceptionnellement serré en ce moment et nous avons besoin de travailler dur pour rester en tête de ce combat."