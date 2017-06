La surprenante et solide quatrième place au classement des constructeurs en 2016 a propulsé Force India dans le rôle du meilleur outsider derrière les trois équipes de pointe. Conformément à l’objectif annoncé en début d’année, l’équipe est en train de confirmer qu’il ne s’agissait pas d’un feu de paille.

"Au début de l’année, lors du lancement de la VJM10, j’ai dit que nous voulions continuer dans la lignée de la fin d’année 2016 puisque nous avions fini quatrièmes" explique Vijay Mallya, le patron de l’équipe.

"J’ai même osé rêver que nous pourrions viser vers les équipes de pointe. Je pense que notre performance à Montréal a montré que de telles ambitions n’étaient pas si incongrues. C’est génial de nous battre avec les Red Bull et les Ferrari. Nous ne sommes pas tout le temps à leur niveau mais quand nous sommes dans un bon jour, nous pouvons lutter. C’est à mettre au crédit de toutes les personnes dans l’équipe d’avoir marqué 71 points lors des sept premières courses".

En dépit d’une lutte à la limite de la correction entre Pérez et Ocon, Mallya préfère voir les points forts que cette situation difficile a mis en lumière chez ses pilotes, dont le niveau a impressionné la majorité du paddock.

"Montréal a montré les forces de notre duo de pilotes. Sergio et Esteban sont très proches et ils se tirent vers le haut. Ils veulent tous les deux battre l’autre et c’est une saine compétition qui nous aide à progresser. Nous allons continuer à les laisser se battre librement mais nous essaierons toujours d’équilibrer ces consignes avec les intérêts de l’équipe. On ne peut pas prévoir ces choses et chaque situation sera différente".

"Nous sommes très optimistes avant ce week-end. Bakou avait été une très bonne course pour l’équipe l’an dernier et nous pensons pouvoir réussir une autre performance solide cette année. Les progrès effectués avec la voiture depuis le début de la saison sont considérables et nous avons amené des développements à chaque course. Tout ce travail paie et je suis fier de nos résultats".