Pour la deuxième fois après Bakou, Force India a hypothéqué un très bon résultat potentiel à cause d’un accrochage entre les deux pilotes de l’équipe. Après un premier contact plutôt violent dans le premier tour, Pérez et Ocon se sont touchés une nouvelle fois lorsque le Mexicain a bloqué le passage de son équipier et l’a envoyé dans le mur.

"Je suis ravi de notre performance globale cette saison car nos deux pilotes marquent des points et courent librement" a déclaré Vijay Mallya, pourtant peu habitué à prendre la parole après les Grands Prix. "Cependant, malgré tout le soutien que j’apporte à une compétition libre, les incidents répétés entre nos voitures deviennent un vrai problème. Devant ces circonstances, je n’ai aucun autre choix que de poser des consignes d’équipe dans l’intérêt de la sécurité de nos pilotes et pour protéger notre place au championnat".

Force India a provoqué cet incident indirectement en offrant à Pérez le premier arrêt alors que c’est Ocon qui était en meilleure position, permettant au Mexicain de se trouver dans le sillage de son équipier et de le doubler. Néanmoins, ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit.

"Ce n’est pas le résultat que nous voulions et nous avons encore perdu des points à cause d’une collision entre nos pilotes" regrette Otmar Szafnauer. "C’est ce qu’il se passe quand on a deux pilotes très compétitifs qui signent des performances similaires dans une bonne voiture. C’est arrivé à d’autres dans le passé et ça nous arrive maintenant. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre de voir ça dans le futur et nous nous assurerons que l’équipe garde le contrôle sur ce qu’il se passe en piste".

"Nous avons donné à nos pilotes la chance de régler cela mais s’ils n’en sont pas capables, il faut mettre des règles en place et prendre le contrôle de la situation. C’est décevant de perdre tant de points alors que nous avions le rythme pour que les deux voitures terminent bien. Jusqu’à l’incident, nous étions très compétitifs et c’est rassurant avant d’aborder Monza, une autre piste de vitesse".