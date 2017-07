Devant son public de Silverstone, l’équipe Force India a signé un nouveau résultat encourageant avec les huitième et neuvième places d’Ocon et Pérez.

Sur un tracé totalement différent, les VJM10 devraient se montrer à leur avantage grâce à un caractère versatile qu’elles ont prouvé depuis l’Australie.

"Silverstone a été un nouveau week-end solide pour nous" reconnaît Vijay Mallya.

"Les deux voitures ont terminé dans les points pour la huitième fois de la saison et les améliorations que nous avons amenées ont donné les résultats que nous espérions, d’autant que la voiture continue de progresser à chaque course. Comme je l’ai dit, la régularité est notre plus grande force et nous ne deviendrons pas passifs. Il y a encore beaucoup de travail et nous allons continuer à faire évoluer la voiture afin de mettre la pression sur les équipes adverses".

"Budapest devrait nous être de nouveau favorable. Esteban me dit que c’est son circuit préféré de la saison car il adore ses chicanes. Nous n’y avons pas été très chanceux ces dernières années et nous espérons que ça changera. Nous ferons rouler Alfonso Celis lors des premiers essais du vendredi et nous aurons deux jeunes pilotes prometteurs, Nikita Mazepin et Lucas Auer pour les essais qui se dérouleront après le Grand Prix".

"Après cela, nous aurons un repos bien mérité pour toute l’équipe et nous espérons conclure cette première moitié de saison par un très bon résultat" conclut Mallya.