Force India a levé le voile à Silverstone sur sa VJM10 qui, comme son nom l’indique, célèbre la dixième saison de l’équipe indienne en Formule 1. Un bel accomplissement quand on voit le nombre d’équipes qui ont mis la clé sous la porte depuis une quinzaine d’années.

« Je suis très fier de ce voyage entrepris il y a dix saisons lorsque nous sommes devenus une équipe de Formule 1 en fond de grille » explique Vijay Mallya, propriétaire de l’équipe. « Quand je repense à 2008 et à la tâche que nous devions accomplir, je trouve nos progrès et notre évolution remarquables. Toutes les personnes impliquées méritent qu’on leur rende hommage pour la réussite de 2016 et je considère cette quatrième place comme l’une de mes plus grandes fiertés ».

« Nous ne sous-estimons pas le défi auquel nous faisons face, surtout avec le grand changement de règles. Répéter cette performance sera déjà une grande tâche en soi et je ne veux pas que nous fixions nos objectifs autrement qu’en surfant sur la vague de ces dernières années ».

La Formule 1 effectue en effet une mue complète de son règlement technique et l’on voit depuis le début de la semaine que les voitures sont très différentes de celles utilisées l’an dernier, notamment au niveau aérodynamique.

« Il est important que la Formule 1 reste le sommet des sports mécaniques et il n’y a aucun doute sur le fait que ces voitures auront une apparence très agressive. Les pilotes veulent toujours plus de vitesse et nous espérons que ça plaira aux fans. La courbe de progression sera énorme cette saison et je pense que chaque week-end sera incertain, ce qui est bien pour le spectacle. Je ne suis pas convaincu que ces voitures privilégieront la lutte roues contre roues mais on verra ce qu’il en est en piste ».

Le duo de pilotes sera composé de Sergio Pérez, fidèle au poste pour la quatrième année de suite, et Esteban Ocon, en provenance de Manor : « Notre philosophie a toujours été de choisir les pilotes les plus rapides disponibles et je suis ravi d’accueillir Esteban dans l’équipe. Avec lui et Sergio, je pense que nous avons l’un des duos les plus intéressants sur la grille ».

« Esteban est jeune mais nous savons qu’il a un talent fou et beaucoup de potentiel. Quant à Sergio, il a montré l’an dernier qu’il est un pilote exceptionnel, c’est sa quatrième année avec nous et il est devenu l’un des pilotes les plus complets. Il place le curseur de nos performances et est très régulier, il est le mentor idéal pour Esteban ».

La nouvelle Force India, en plus de nouveaux partenaires, arbore une livrée à dominante grise tout en gardant du noir et du orange : « Nous avons globalement gardé le schéma de couleurs des deux dernières années mais nous l’avons un peu rafraîchi. Tout le monde me dit que nos couleurs sont réussies donc je ne voyais pas l’intérêt de faire un changement radical. Cette livrée donne à nos voitures un aspect moderne et plutôt luxueux, ce qui fonctionne très bien aux côtés de nos partenaires ».