Après avoir débuté en GP2 en 2015 à l’occasion de quelques manches (Spa chez Trident, Bahreïn et Abu Dhabi chez Rapax), Gustav Malja sort de sa première saison complète en GP2 avec Rapax. Avec deux podiums au compteur (une deuxième place à Spa, une troisième place à Monza) et 53 points marqués, le Suédois termine devant son équipier - pourtant plus expérimenté - Arthur Pic au championnat.

Lors des essais d’après-saison à Yas Marina, Gustav Malja a passé trois jours chez Racing Engineering et a convaincu l’équipe espagnole, qui s’est donc décidée à lui donner sa chance pour 2017. Alfonso de Orléans-Borbón, président de Racing Engineering est persuadé d’avoir fait une bonne affaire : "Gustav Malja a déjà de l’expérience en GP2, il est prêt à décrocher des victoires dans cette catégorie extrêmement compétitive. Je le connais depuis deux ans maintenant, et il convient à notre philosophie d’équipe qui est de travailler dur. On va passer une super saison en travaillant ensemble."

Gustav Malja est de son côté très content de décrocher un volant dans une équipe plus compétitive que précédemment dans sa carrière : "Je suis excité à l’idée de rejoindre Racing Engineering pour la saison 2017. On a fait connaissance à Abu Dhabi la semaine dernière, et je me suis immédiatement senti à la maison. C’est une équipe avec une longue histoire en GP2, avec beaucoup de succès, et je suis convaincu que c’est l’endroit idéal pour continuer mon développement en tant que pilote. Je suis aussi très heureux que tout soit déjà décidé si tôt, ça facilitera les préparations cet hiver et ça nous donnera à tous de la tranquillité."