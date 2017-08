Le premier jour de test en Hongrie a été productif pour l’équipe Sauber.

Gustav Malja était derrière le volant de la C36-Ferrari, complétant son premier essai en Formule 1.

Le programme comprenait des essais aérodynamiques et mécaniques. Le Suédois a pu compléter un très bon total de 108 tours pour ses débuts.

"Ce fut une excellente journée pour moi. Piloter une voiture de Formule 1 est quelque chose pour laquelle j’ai travaillé dur et que je voulais depuis tout petit. Et maintenant c’est devenu une réalité," explique Gustav Malja.

"Dans l’ensemble, l’expérience a été très positive pour moi, et j’ai beaucoup appris pour mon développement en tant que pilote de course. Nous avons réussi à compléter notre programme et j’ai fait de mon mieux pour mettre en œuvre tout ce qui m’a été demandé par l’équipe. Je suis heureux d’avoir réalisé ce test avec succès avec Sauber."

Aujourd’hui, c’est Nobuharu Matsushita qui est au volant de la Sauber C36 - Ferrari pour le deuxième et dernier jour de test au Hungaroring.