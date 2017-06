Comme attendu, Force India est encore une fois compétitive à Bakou. L’an dernier, Sergio Perez y avait signé le 2e meilleur temps en qualifications pour finir sur le podium le dimanche. Le Mexicain a signé le 7e temps cet après-midi, en EL2, et peut au moins espérer la Q3 en qualifications.

Le pilote Force India s’est tout de même fait une belle frayeur le matin, en tamponnant le mur à l’entrée du passage le plus étroit de la saison. Sa voiture fut réparée à temps pour les EL2.

« Tout d’abord, je veux remercier mes mécaniciens et toute l’équipe pour avoir réparé la voiture si rapidement. Ils font partie des meilleurs gars du paddock et ils l’ont prouvé. Ce matin, il fallait essayer de trouver les limites, et je pense que nous l’avons fait – c’est préférable de taper le vendredi que le samedi. C’était un vendredi un peu désordonné, pas seulement en raison de ce qui est arrivé en EL1, mais aussi en raison des drapeaux jaunes et rouges, qui ont rendu les sessions décousues. Je pense cependant que nous sommes en bonne position. Ce soir, nous devrons travailler pour trouver les meilleurs réglages. Je sens que nous avons un bon potentiel pour ce week-end, nous devons simplement tout mettre ensemble quand ça comptera. »

Esteban Ocon, comme souvent cette saison, pointe à environ à deux dixièmes de son coéquipier. Le Français lui aussi peut espérer rentrer en Q3 samedi.

« Je suis assez heureux de ma journée. Nous avions un bon rythme dans la voiture et je me suis senti tout à fait à l’aise, dès le début. Je sens que nous n’avons pas totalement montré notre vitesse en raison des drapeaux jaunes et du trafic que j’ai eu lors de mes tours rapides, mais peu importe. C’était ma première fois sur ce circuit, donc la priorité était de ne connaître aucun problème. Ce n’est pas une piste facile à apprendre, mais j’ai apprécié ce défi. Le circuit est étroit et il est très facile de freiner un peu trop tard, et c’est pourquoi il y a eu tant de drapeaux jaunes. »