Directeur de l’équipe M-Sport Ford, Malcolm Wilson espère qu’Elfyn Evans et Teemu Suninen monteront à nouveau sur le podium à l’occasion du Rally Italia Sardegna (7-10 juin).

Après un début de saison en demi-teinte, Elfyn Evans prenait la deuxième place du Vodafone Rally de Portugal le mois dernier. Derrière lui, Teemu Suninen signait son premier podium en WRC. Malcolm Wilson estime désormais que les deux hommes pourraient répéter cette performance en Italie.

« Au Portugal, ils ont démontré qu’ils étaient en mesure de jouer les premiers rôles », confie le Britannique. « Ils sont tous les deux prêts et ils pourraient bien récidiver. Leurs dernières performances ont offert un véritable coup de boost à toute l’équipe. »

Vendredi, les deux pilotes bénéficieront d’une position favorable au moment d’affronter les routes faites de terre et de sable de la Sardaigne. Elfyn Evans compte bien s’appuyer sur ces conditions similaires au Portugal pour signer une belle performance.

« Nous voulons poursuivre sur la lancée du Portugal », indique l’Estonien, qui avait terminé sixième du Rallye d’Italie 2013 pour ses débuts en WRC en remplacement de Nasser Al-Attiyah. « Nous avons effectué deux jours d’essais et nous sommes bien placés dans l’ordre des départs vendredi. Il faudra exploiter cet aspect au mieux. Si tout se passe bien, je ne vous pas pourquoi nous ne pourrions pas prétendre à un bon résultat. »

De son côté, Teemu Suninen sait parfaitement à quoi s’attendre sur l’un des rallyes les plus cassants du calendrier. Vainqueur de la catégorie WRC 2 en Sardaigne lors de l’édition 2016, le Finlandais refuse toute comparaison avec ses adversaires.

« Je n’irai pas plus vite en me concentrant sur les autres », assène-t-il. « Je vais me focaliser sur mon pilotage pour progresser à chaque spéciale. Nous verrons où nous en sommes qu’à l’arrivée. Notre journée d’essais effectuée la semaine dernière a été très bénéfique. La route était assez lente, mais c’était une bonne chose puisque je dois surtout progresser sur les terrains lents et étroits où il faut savoir exploiter chaque centimètre de la piste. »