Russian Time a aujourd’hui annoncé son duo de pilotes pour 2018 : sans surprise, on retrouve une nouvelle fois Artem Markelov, qui disputera sa cinquième saison dans la catégorie, toutes effectuées chez Russian Time. Le Russe sera clairement un des favoris au championnat, lui qui a terminé vice-champion derrière Charles Leclerc l’an dernier.

D’ailleurs, Artem Markelov vise évidemment le titre : "Nous avons réalisé une grosse saison 2017, j’ai remporté cinq courses et j’ai fini second au championnat derrière Charles Leclerc, donc ce serait bien de grimper d’une marche !"

A l’inverse, Tadasuke Makino débutera en F2 et aura donc la chance d’avoir un coéquipier très expérimenté à ses côtés. Le Japonais vient de la F3, où il a fini quinzième au championnat, avec un podium en Autriche. "J’ai commencé le karting à cinq ans et j’ai toujours rêvé de concourir dans la meilleure catégorie de sport auto. C’est un pas de plus dans cette direction. Je suis très impatient de rouler avec le champion de l’an passé, Russian Time. Merci à tous les supporters et ceux qui m’ont soutenu. J’espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes !"

La chef de l’équipe championne constructeur en 2017, Svetlana Strelnikova, est prête pour défendre le titre acquis l’an passé : "En tant que champions en titre, nous avons hâte de courir avec les numéros 1 et 2 sur notre voiture, dans ce qui s’annonce comme un nouveau championnat excitant avec des luttes serrées."