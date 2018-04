Tommi Mäkinen, directeur de l’équipe Toyota Gazoo Racing, croit que son équipe a retenu les leçons de son premier Rallye d’Argentine l’an passé et fera bien mieux ce week-end.

En 2017, le Rallye d’Argentine avait été le premier rallye terre ’classique" de la Toyota Yaris WRC après les sommets du Mexique deux plus tôt. Handicapé par des problèmes de surchauffe, Jari-Matti Latvala s’était classé cinquième tandis que Juho Hänninen terminait septième après avoir vu son moteur souffrir d’un manque de puissance.

Tommi Mäkinen est convaincu que Jari-Matti Latvala, Ott Tänak et Esapekka Lappi feront mieux dès jeudi grâce à l’expérience accumulée depuis et de solides essais en amont de l’épreuve.

« Je suis sûr que nous allons faire mieux cette année », expliquait-il. « Nous y avons beaucoup appris l’an passé, mais aussi depuis. Notre voiture progresse sans arrêt et c’est toujours plus facile quand on revient sur un rallye. Cependant, il est aussi vrai que nos concurrents sont plus forts que jamais. Tout le monde va partir sur un certain pied d’égalité et cela annonce une belle bataille. »

Les essais sur place étant interdits pour les rallyes en-dehors de l’Europe, l’équipe qui occupe actuellement la troisième position du championnat s’est donc rendue en Sardaigne pour retrouver des conditions semblables à celles de l’Amérique du Sud.

« Je pense que c’était assez représentatif », ajoutait le Finlandais. « En Argentine, il y a beaucoup de surfaces différences : meubles, dures, caillouteuses, propres… Le plus grand défi est probablement de s’adapter à toutes ! Nous espérons donc que les dernières évolutions apportées à notre voiture lui permettent d’être forte dans toutes les conditions et sur toutes les routes. C’est notre objectif. »