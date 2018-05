Team principal du Toyota Gazoo Racing, Tommi Mäkinen estime que la victoire d’Ott Tänak au YPF Rally Argentina peut marquer le début d’une série victorieuse pour le constructeur japonais.

En devançant Thierry Neuville de 37"7 à l’arrivée, Ott Tänak a donc décroché sa première victoire au volant d’une Yaris WRC. Il s’agissait de la première victoire de Toyota depuis la Finlande 2017.

Cette victoire a été acquise à la force du poignet, après que l’Estonien ait endommagé la direction de sa voiture lors de la première spéciale du vendredi. Après la série de dix meilleurs temps de son pilote, Mäkinen se montre confiant dans la capacité de gagner de son équipe.

"Je pense que nous avons toutes les cartes en main pour continuer ainsi", expliquait-il. "Nous avons réuni tous les éléments nécessaires à la victoire : le pilote et la voiture fonctionnent bien ensemble, avec un très haut niveau de confiance."

"Cette victoire est très importante pour l’équipe. Nous avons travaillé très dur ces dernières années pour être ici et pour continuer à progresser. Je pense que les gars sont capables de travailler encore plus dur pour aller encore plus loin."

Avec cette victoire, Tänak est revenu à 28 points de Sébastien Ogier au Championnat du Monde Pilotes. Lui-même quadruple Champion du Monde des Rallyes, Mäkinen estime que Tänak peut se replacer dans la course au titre si la réussite vient à être de son côté.

"La saison est longue, avec beaucoup de rallyes très différents les uns des autres. Nous avons vu lors des dernières courses que nous manquions parfois de chance. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer. En tous cas, nous avons le potentiel", concluait-il.