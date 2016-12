Kevin Magnussen n’a pas vécu des hivers faciles ces deux dernières années : il a été mis à l’écart de McLaren à la fin de la saison 2014 et il n’a appris son retour en Formule 1 qu’à la dernière minute cette année, à la place de Pastor Maldonado, chez Renault F1.

Le pilote danois va donc savourer, pour une fois, un hiver sans stress même s’il va connaitre une 3e équipe de Formule 1.

"C’est la première fois que je vais pouvoir me préparer à une saison de Formule 1 en sachant exactement où je vais être," déclare le nouveau pilote Haas F1.

"Je n’ai pas eu des hivers faciles ces dernières années et, enfin, je vais pouvoir me relaxer un peu pendant cette période, sans le stress de savoir ce que je vais faire l’année qui suit. Je suis déjà très excité par ce nouveau chapitre de ma carrière en F1 qui s’ouvre avec Haas."

Son passage chez Renault a donc été éclair et ne lui laissera pas un grand souvenir, sur le plan des résultats au moins.

"Oui, de ce point de vue, c’est difficile à encaisser de n’avoir pu marquer des points qu’en trois occasions. Cela été un peu frustrant et dur. Mais cette saison a été très fun avec les gens de l’équipe Renault. Il y a beaucoup de gars et de filles vraiment très cools là-bas. Je me suis beaucoup amusé à travailler et à voyager avec eux pendant un an."