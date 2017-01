Pour sa troisième année en Formule 1, Kevin Magnussen va connaître sa troisième équipe avec Haas, puisqu’il a décidé de quitter Renault pour rejoindre l’équipe américaine qui disputera sa deuxième saison dans la discipline l’an prochain. Selon lui, il y sera bien plus à sa place que chez Renault, ou encore que chez McLaren.

"Haas est une équipe totalement différente à la fois de McLaren et de Renault" explique-t-il. "Elle me correspond bien mieux. Je me sens malchanceux car j’ai été dans deux équipes qui étaient un peu perdues au niveau de leur direction".

"Haas a une structure de management bien plus claire. Gunther Steiner fait fonctionner l’équipe et Gene Haas est le propriétaire, mais ils sont tous les deux des compétiteurs qui sont en F1 car ils aiment le sport, et non parce qu’ils veulent une exposition ou de l’argent. Je suis là pour les mêmes raisons et c’est pour cela que l’équipe me convient".

Se concentrer sur le travail et avoir moins de temps à passer à promouvoir les sponsors est un autre avantage selon le Danois.

"Haas est plus indépendante face à ses sponsors et j’en suis très heureux. Le travail promotionnel peut nous faire perdre notre concentration en environnement de course, et prend aussi du temps sur notre programme d’entraînement. Les sports mécaniques n’ont pas l’image de disciplines dans lesquelles on a besoin de beaucoup s’entraîner car il est acquis que nous sommes en forme, mais comment le sommes-nous si l’on n’a pas assez de temps pour s’entraîner ?"

Selon Magnussen, s’entraîner pour être dans une condition physique parfaite sera plus que jamais indispensable en 2017 : "Ce sera nécessaire car tout nous porte à croire que les voitures seront les plus rapides de l’histoire de la Formule 1"