Kevin Magnussen a refusé de commenter l’information selon laquelle 2017 pourrait bien être « sa dernière chance » en Formule 1.

La semaine dernière, un important journal britannique s´est montré très critique envers le Danois, déclarant qu´ « une troisième chance » est rare en F1 – en particulier pour un pilote qui a quitté de grandes équipes comme McLaren et Renault dans l´aigreur et faisant l´objet d’autant de critiques en interne.

Plusieurs ingénieurs de ces deux équipes auraient même souhaité, de manière ironique, "bonne chance" à Haas avec Magnussen.

« Je n´ai pas vraiment de commentaire » rétorque le pilote Haas.

« Je pense que je mérite d´être en Formule 1, et bien sûr, je suis heureux d´être ici, chez Haas. C´est agréable d´arriver dans une équipe qui me veut vraiment – parce qu´ils pensent que je m´accorde bien avec leur esprit et que je peux contribuer à quelque chose de positif. »

« Être chez Haas est la meilleure expérience que j´ai eu de mes 3 années en F1 » conclut-il.