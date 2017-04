Kevin Magnussen a débloqué le compteur de l’équipe Haas en Chine et marqué ses premiers points pour l’équipe américaine. Un bon résultat qui vient confirmer les bonnes performances entrevues depuis Melbourne et qui, comme il l’espère, continueront à Bahreïn.

"Je ne vois pas de raison pour laquelle on ne serait pas aussi bons qu’en Chine ou à Melbourne" prédit le Danois. "Nous avons une bonne voiture qui fonctionne dans la plupart des conditions. Le peloton est très serré et très compétitif donc il faut être à son meilleur niveau pour marquer des points. C’est notre but, de réussir et d’essayer de marquer des points".

Après avoir connu des équipes avec une très grande expérience de la Formule 1, Renault et McLaren, Magnussen découvre Haas, qui dispute sa deuxième saison dans la discipline.

"Certaines choses sont plus simples pour une équipe plus petite, mais certaines choses sont plus difficiles. Il y a énormément de talent dans cette équipe, il y a des gens qui travaillent très bien ensemble. Dans certaines situations, c’est difficile pour des équipes plus petites, par exemple comme en Chine lorsque nous avons dû disputer les essais libres du samedi matin sans avoir roulé avant. Dans ces cas-là, notre préparation n’est pas aussi bonne que celle des grandes équipes".

Le sujet le plus débattu ce week-end à Bahreïn sera sans hésiter la décision de Fernando Alonso d’aller se mesurer aux 500 miles d’Indianapolis. Un défi qui ne tenterait pas Magnussen, contrairement aux 24 heures du Mans, que son père a remporté quatre fois en catégorie GT et qu’il dispute toujours actuellement.

"Je veux être pilote de Formule 1 et me concentrer dessus mais mon père court encore, il est dans une équipe compétitive dans sa catégorie et il fait encore le Mans, donc ce serait dommage de ne pas disputer de course ensemble. J’ai grandi alors qu’il roulait sans arrêt et ce serait une expérience unique de faire une course avec lui, et gagner le Mans ensemble serait fantastique".

"Cela met deux choses en évidence : la Formule 1 est ma priorité, c’est ce que je veux faire et ce sur quoi je veux me concentrer mais j’ai aussi le désir de faire une chose comme celle-ci avec mon père, on verra ce qu’il se produit" conclut Magnussen.