Quelques jours avant le Grand Prix de Hongrie, Gene Haas, le propriétaire de l’équipe Haas F1, a confirmé que le duo de pilotes ne serait pas changé l’an prochain.

Ainsi Kevin Magnussen poursuivra une 2e saison dans l’équipe américaine alors que Romain Grosjean entamera sa 3e.

Le Danois s’est évidemment déclaré ravi d’avoir été confirmé pour 2018 mais ne s’attendait pas à autre chose.

"Cette annonce est, je pense, importante pour nous deux. Je savais, lorsque j’ai signé le contrat que c’était pour deux ans, donc ce n’est pas nouveau pour moi, mais c’est une bonne chose que Gene l’ait dit à tout le monde parce que, vous savez... à l’été, nous allons tous avoir ce genre de questions sur notre avenir. Pour nous c’est réglé et donc nous espérons que nous n’aurons plus à revenir là-dessus jusqu’à la fin de la saison."

Être confirmé si tôt est aussi un grand changement pour Magnussen.

"Oui, c’est agréable de se retrouver dans cette situation, parce que lors des deux dernières saisons que j’ai effectuées en Formule 1, cela a toujours été frustrant de parler des contrats à chaque course durant toute la deuxième partie de saison. Maintenant, le plan est clair, donc nous pouvons nous concentrer sur la compétition et nous donner sans contrainte et sans se préoccuper de rien d’autre. Je vais juste rouler aussi bien que possible."

Magnussen estime aussi que sa collaboration avec Grosjean est fructueuse.

"Oui, je le pense. Nous avons une bonne relation et je pense que le soutien que nous avons de la part de l’équipe est fantastique. Haas est un très bon environnement pour un pilote. La confiance que l’on a de la part de l’équipe est vraiment énorme et je pense que nous performons tous les deux bien, et je peux certainement apprendre de lui, et j’espère qu’il peut aussi apprendre de moi. Nous pouvons nous pousser mutuellement et aider l’équipe à aller de l’avant."