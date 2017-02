Kevin Magnussen pense que les règles 2017 seront bonnes pour la Formule 1 mais aussi pour lui.

Le Danois, qui a rejoint l’équipe Haas F1, pense pouvoir tirer un avantage des monoplaces de cette saison, prévues pour être nettement plus performantes.

"Je trouve cela génial. J’adore l’idée que cette année nous allons certainement piloter les monoplaces de Formule 1 les plus rapides jamais conçues," confie Magnussen.

"Ces nouvelles règles, nous en avions besoin. Nous avions besoin de pneus plus résistants. Et si nous avons plus d’adhérence, nous pourrons donc pousser les F1 un peu plus."

"Pour être honnête, cela correspondra bien mieux à mon style de pilotage. Dans toutes les catégories où je suis passé, on m’a toujours que j’avais une tendance à pousser davantage les monoplaces aux limites. C’était aussi vrai avec les F1 de ces dernières années. Et cela me créait pas mal de problèmes."

"Normalement, ces Formule 1 de 2017 seront plus en adéquation avec mon style agressif au volant."

Le pilote Haas F1 a récemment pu prendre ses marques dans les deux usines de l’équipe, à Kannapolis en Caroline du Nord et à Banbury en Angleterre. Il a aussi eu le droit de passer à Maranello, chez Ferrari, le partenaire technique de Haas.

"C’était ma première fois là-bas et c’est vraiment une expérience spéciale. Mais nous ne sommes pas Ferrari, nous sommes Haas. Nous devons améliorer notre compétitivité encore, celle de notre voiture, celle de notre personnel."

"J’ai confiance : notre nouvelle F1 sera rapide. Mais à quel point le sera-t-elle par rapport aux autres ? C’est bien difficile à deviner. Tout le monde va progresser énormément avec ce nouveau règlement. De mon côté je me suis entrainé physiquement autant que possible. Je ne pense pas que j’aurais pu en faire plus."