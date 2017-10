Tributaire d’une Haas parfois rétive sur certains tracés, Kevin Magnussen s’est toutefois distingué à plusieurs reprises, notamment en réussissant plusieurs performances intéressantes en course. Il a terminé quatre fois dans les points avec une septième place pour meilleur résultat.

"Cette saison a été faite de hauts et de bas avec un potentiel toujours présent et parfois des occasions ratées, mais nous avons eu de bonnes courses et le potentiel de la voiture est présent. Quand nous sommes rapides, nous sommes très rapides, mais nos mauvais moments ont été trop mauvais" explique Magnussen.

"C’est une chose sur laquelle travailler l’année prochaine, la régularité, afin d’atteindre plus souvent le meilleur niveau de la voiture. Je pense que nous pouvons nous diriger vers un tel point, pas de là à être la quatrième meilleure équipe de manière régulière. Ce n’est pas réaliste mais nous ferons de notre maximum".

Magnussen et Grosjean ont un niveau très proche sur la deuxième partie de saison et l’on voit régulièrement les deux VF-17 se battre l’une contre l’autre, un peu comme chez Force India, mais sans les passages houleux.

"Nous n’avons pas eu d’accident cette saison et nous prenons plaisir à piloter comme cela. C’est bien que nous arrivions tous les deux à tirer le maximum e la voiture et cela montre que nous nous battons et que nous faisons de notre mieux".

Quant à l’idée d’une deuxième course aux Etats-Unis, Magnussen est partagé entre deux philosophies que sont les circuits à l’ancienne et les pistes urbaines : "Laguna Seca serait très bien, tout comme Watkins Glen, ou une course urbaine dans Miami ou New York, cela pourrait être bien".