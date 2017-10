Après des qualifications déprimantes, Haas ne s’attendait certainement pas à marquer 4 points grâce à Kevin Magnussen. Le Danois a tiré profit des problèmes de fiabilité et de performance de ses concurrents pour permettre à son écurie de revenir à un petit point de Renault au classement des constructeurs…

Il était évidemment comblé après l’arrivée. Finir devant Lewis Hamilton, ça n’arrive pas tous les jours !

« C’était comme une victoire, c’était incroyable, c’est une récompense formidable pour tout le monde. C’était une course parfaite, ça n’aurait pu se passer mieux. Nous aurions pu facilement abandonner après la journée d’hier, ce samedi fut très difficile pour nous tous. Personne n’a abandonné et tout le monde sait que nous ne sommes pas la pire équipe, que nous ne valons pas la dernière ligne. Nous sommes taillés pour finir dans les points, pour nous battre en milieu de grille, pour rentrer dans le top 10. Nous avons poussé et je suis très fier de l’équipe pour cette raison. Nous allons continuer à nous battre, ça ne va pas être facile, nous pouvons le voir, mais nous allons continuer à pousser au classement des constructeurs et prendre du plaisir jusqu’à la fin. »

Romain Grosjean a été en revanche plus infortuné. Il a fini loin de son coéquipier, à la 15e place, derrière Pascal Wehrlein.

« Nous sommes partis en supertendres et c’était difficile de suivre les ultratendres au début. Le contact avec Fernando Alonso a endommagé ma voiture. Je n’ai pas vu la vidéo donc je ne sais pas, mais c’était au premier virage et j’ai perdu la moitié de mon fond plat. Du coup, c’était presque terminé pour moi. J’ai juste essayé de voir l’arrivée. Bon boulot de Kevin, je suis heureux pour l’équipe. Nous devons simplement améliorer un peu notre rythme de course. J’aime la prochaine piste, celle d’Interlagos, donc je vais viser plus haut. J’espère que nous aurons une bonne course et que nous rattraperons Renault, et Toro Rosso n’est si loin non plus. »

Günther Steiner avoue avoir été heureusement surpris par la réaction de son équipe ce dimanche.

« Nous avons rebondi après la journée d’hier. Est-ce que nous nous y attendions ? Non, mais je pense que nous l’avons mérité. Kevin a fait un travail magnifique. »