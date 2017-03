Kevin Magnussen ne jouit pas d’une excellente réputation dans le paddock de la Formule 1, après avoir été remercié par McLaren et par Renault, à chaque fois au bout d’une seule saison.

Le Danois, qui n’a pas souhaité répondre aux critiques à ce sujet, est aussi connu pour être assez dur dans ses relations avec ses équipiers.

Qu’en sera-t-il avec Romain Grosjean, son nouveau coéquipier chez Haas F1 ?

"Bien entendu, il sera important de le battre. Il est toujours important de battre chacun de ses équipiers en Formule 1," lance Magnussen.

"Notre relation est, pour le moment, celle qu’elle doit être. Nous devons rester ouverts pour travailler ensemble afin de faire progresser l’équipe mais nous avons aussi la liberté de nous battre l’un contre l’autre et nous n’avons pas à devenir les meilleurs amis du monde."

"Mais cela ne veut pas dit que nous sommes ennemis, pas du tout !"

Magnussen espère retrouver une relation similaire à celle qu’il a connu chez McLaren avec Jenson Button, même s’il dément certaines choses qui ont été dites au passage.

"Je me rappelle que beaucoup de gens ont dit que Jenson m’avait beaucoup aidé à mon arrivée en F1, en 2014. Mais non. Il n’a rien fait de spécial. Il y a des équipiers qui tentent délibérément de vous enculer (sic) en vous donnant de mauvaises informations, de mauvaises données et ainsi de suite. Jenson, lui, ne l’a jamais fait, et j’ai un grand respect pour ça."

"Je ne connais pas encore particulièrement Romain encore, mais je m’attends à ce que ce soit un peu comme avec Jenson."