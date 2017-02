La matinée s’est terminée de manière inattendue pour Kevin Magnussen qui, après un tête à queue, a envoyé sa monoplace dans le mur et cassé l’aileron avant. Heureusement, c’est arrivé juste avant la pause et ça n’aura qu’une incidence mineure sur le déroulement de la journée.

"Nous avons fait quelques tours, pas autant que prévu mais ce n’est pas anormal" a confié Magnussen aux journalistes, dont Nextgen-Auto.com. "On a un plan dans le cas où tout se passe bien mais on s’attend toujours à quelques petits soucis de capteurs et de choses dans ce genre que l’on peut réparer dans la matinée. J’espère que l’on pourra continuer dans cette voie cet après-midi et commencer à travailler réellement".

"J’ai complètement bloqué les pneus à l’arrière, comme quand on tire le frein à main d’une voiture de route. J’ai donc perdu le contrôle, fait un tête à queue et touché le mur. Il y a eu quelques dégâts sur l’aileron avant, mais rien de grave, c’est un petit souci de répartition et de cartographie des freins, nous sommes là pour régler ces problèmes".

Le Danois n’a pas encore pu pousser la voiture à ses limites mais voit déjà les effets du nouveau règlement car selon lui, la voiture "est très stable".

"Surtout à haute vitesse où l’on ressent la plus grande différence. Je dois encore attaquer pour m’en faire une idée précise. Ce sera intéressant avec des pneus plus tendres, d’aller vraiment trouver les limites de la voiture. Pour le moment, il s’agit juste d’enchaîner les tours et de voir si tout fonctionne, de faire toutes les vérifications. C’est un essai pour détecter les problèmes".