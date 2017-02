Après McLaren et Renault, Kevin Magnussen connaîtra déjà sa troisième écurie en F1 avec Haas. Le pilote danois remplace poste pour poste Esteban Gutierrez, dont les performances ont déçu les dirigeants de l’équipe américaine.

En 2016, pour sa première saison en F1, Haas a commencé par deux Grands Prix tonitruants, avant de baisser la garde par la suite. L’équipe souffrait notamment en conditions froides, et a de plus connu des soucis de fiabilité. Haas s’est donc manifesté par son irrégularité la saison dernière, ce qui n’a pas échappé à Kevin Magnussen, qui fait d’une meilleure constance son principal but pour cette année.

« La constance sera un bon objectif. Ce dont nous avons besoin, c’est de trouver un moyen de tirer plus de notre package. Je pense que l’an dernier, l’équipe avait un très bon package : la voiture était très bonne, et le défi était de tout en extraire, et de le comprendre pour chaque course, parce que, quand le package fonctionnait, il était vraiment compétitif. »

« Donc j’espère que nous aurons de nouveau un bon package, et notre défi sera de trouver plus de constance. J’espère que nous pourrons construire sur ce que l’équipe a appris de l’an dernier, puisqu’ils ont eu une saison très solide pour une première année. Ce sera un défi formidable d’améliorer ces résultats, donc j’espère que nous y parviendrons. »

En 2016, le Danois n’avait été confirmé chez Renault qu’en février. Cet hiver, il peut donc se préparer plus sereinement à sa prochaine saison, notamment sur le plan physique – on sait que les F1 de cette année seront plus éprouvantes à conduire.

« Mon hiver a été sympathique – j’ai pu simplement attendre la saison prochaine avec impatience, sans m’inquiéter, et l’aborder et m’y préparer avec un état d’esprit positif. Chaque jour, au réveil, vous savez quel est le plan et vous pouvez travailler dessus, donc j’ai pris du bon temps cet hiver. »

« J’aurais aimé commencer à travailler avec Haas plus tôt, mais contractuellement, je n’avais pas l’autorisation de le faire, donc nous avons dû attendre après le Nouvel An. Maintenant, nous travaillons et nous nous préparons, tout se passe bien, et j’ai hâte de commencer la saison. »