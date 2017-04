Le circuit de Sotchi n’est pas le préféré de la Haas Ferrari, c’est une évidence. Mais Kevin Magnussen peut avoir la satisfaction d’avoir participé à la Q2, ce que son équipier Romain Grosjean n’a pas eu le plaisir de faire.

C’est toutefois une maigre consolation pour le Danois. "Notre équipe est plus en difficulté ici que lors des trois premières courses," avoue-t-il. "Ce n’est pas parfait, mais cette 14e place est ce que je pouvais faire de mieux aujourd’hui. Toutefois, avec un tour parfait, j’aurais pu probablement atteindre la 11e place, car il y a très peu entre la 14e et la 11e position."

"Je pense que personne n’a réussi à faire un tour parfait dans notre groupe. Nous avons été malchanceux avec nos freins ce week-end, mais je pense que nous avons une bonne voiture pour la course. J’espère que nous allons être bien placés dans le premier virage et que nous pourrons faire une belle course après ça," ajoute Magnussen.