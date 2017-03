La première Haas fut une bonne monoplace, mais son gros point faible était le manque de fiabilité et de performance de ses freins, qui ont causé de nombreux soucis de fiabilité à l’écurie américaine.

Cette saison encore, les maux seraient toujours présents puisque Romain Grosjean s’est à nouveau plaint de ses freins Brembo lors des essais de Barcelone. Gunther Steiner, le directeur d’écurie, a d’ailleurs révélé que Haas essaierait d’autres freins, ceux de Carbone Industrie, plus tard dans l’année.

Mais il y en a un pour qui tout est normal de ce côté-ci : il s’agit de Kevin Magnussen, le deuxième pilote de l’écurie. Le Danois n’accuse pas Brembo et prend ainsi ses distances avec le ressenti de Romain Grosjean.

« Les gens parlent de problèmes de freins avec notre voiture, mais je n’ai pas eu de problème. Je pense que tout va bien. Je suis raisonnablement heureux des freins, mais je suis toujours en train d’en apprendre plus sur la voiture, en train de me familiariser avec elle, de la pousser à la limite. Quand vous êtes en train de faire cela, vous faites bien sûr plus d’erreurs, vous avez plus de problèmes, mais jusqu’à présent, tout a été assez bon. »

On attend désormais l’explication de texte dans le garage Haas entre les deux pilotes…