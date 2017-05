Après avoir perdu son baquet McLaren au bout d’une seule saison seulement, Kevin Magnussen avait décidé de se séparer de Dorte Riis Madsen, qui gérait sa carrière depuis de nombreuses années.

C’est ainsi que le Danois avait négocié, seul, son contrat avec Renault pour la saison 2016. Pour négocier son contrat chez Haas, il fut en revanche assisté par Anders Holch Povlsen, qui est aussi son sponsor (Jack Jones).

Or, la rupture entre Kevin Magnussen et son ancienne manager ne s’est pas faite sans heurts ni rancune et son dénouement aura même lieu devant un tribunal. Le procès s’ouvrira à Copenhague à partir du 1er juin prochain.

Riis Madsen réclame aujourd’hui des dommages et intérêts et exige aussi une partie des revenus perçus par Magnussen chez Renault ou chez Haas. Visiblement, un accord à l’amiable n’a pu être trouvé entre eux...

Le cas Magnussen n’est qu’un exemple de plus qui montre que les relations entre les pilotes, managers et agents sont souvent tumultueuses.

L’ancien pilote danois Jason Watt (vice-champion de Formule 3000 en 1998) précise que « les contrats conclus pour le long terme, autour de 10-15 années », ne sont pas inhabituels dans le sport automobile. « Un manager place son argent pour construire une carrière et cela peut prendre des années avant d’obtenir un retour sur investissement ».

Invités à commenter cette affaire judiciaire, Riis Madsen et Kevin Magnussen ont souhaité réserver leurs déclarations à la justice danoise.