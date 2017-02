Les années ne se ressemblent pas pour Haas, et ce fait doit satisfaire l’équipe américaine après la journée d’essais hivernaux la plus productive de sa jeune histoire. Kevin Magnussen n’a pas eu de problème à enchaîner une deuxième journée au volant de la VF-17 et a parcouru 118 tours du circuit catalan ! Haas est la deuxième équipe dans ce classement après les 168 tours disputés par les deux pilotes Mercedes.

"C’était une bonne journée" se satisfait le Danois. "J’ai fait plus de tours que n’importe qui et ça résume bien notre journée avec beaucoup de roulage. C’est ce pour quoi sont faits les essais hivernaux. Nous voulons toujours faire le maximum de kilomètres afin de trouver tous les petits problèmes et éviter qu’ils n’arrivent durant la saison. Je suis très satisfait de mon ressenti au volant et de mon travail au sein de l’équipe, ça fait du bien de rouler".

Alors que Haas avait totalement raté ses premiers essais en 2016 à cause d’un danger potentiel lié à l’aileron avant, sa saison 2017 démarre sur les chapeaux de roues en termes de développement.

"Nous avons appris énormément de choses lors de ces essais et tout se passe bien jusqu’ici" a déclaré Günther Steiner. "Nous espérons qu’il en sera de même lors des deux prochains jours et la semaine prochaine aussi. Tout notre programme du jour a été validé, malgré un petit retard ce matin que nous avons rattrapé dans l’après-midi. Nous avons énormément appris sur le comportement de la voiture, nous avons fait des essais de réglages et nous savons qu’il faut encore travailler sur la voiture pour en tirer toute sa performance, c’est ce à quoi servent les essais".

"Les gars vont maintenant analyser les données avant demain et avec Romain, nous utiliserons tout ce que nous avons appris aujourd’hui afin d’augmenter le rythme de la voiture. Elle semble fiable, Ferrari a fait un travail fantastique avec le moteur, la boîte de vitesses et le reste. Tout a été très fiable aujourd’hui, nous n’avons rencontré aucun problème. Je touche du bois pour que ça continue jusqu’à la fin des essais mais jusqu’ici, la satisfaction est de mise".