Kevin Magnussen et Nico Hulkenberg ont échangé des mots doux après la course de Budapest, le second accusant le premier d’être l’un des pilotes les moins corrects en piste. En réponse, le Danois l’avait littéralement insulté devant les caméras mais assure qu’il est passé à autre chose.

"Je sais qu’il y a eu beaucoup d’attention à notre sujet et ça ne me surprend pas" explique Magnussen. "Je n’ai ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. C’est toutefois rare que j’ai ce genre de commentaire de la part des autres pilotes. Je pense qu’il voulait que ça passe à la télévision".

"J’ai regardé l’incident après la course, et j’admets que j’ai été un peu dur dans mon pilotage. Mais je fais au mieux, j’étais à la limite mais pas plus je pense. Je suis là pour obtenir des résultats, pas me faire des amis."

"Mes patrons ont rigolé quand j’ai dit cette phrase (Lèche-moi les couilles chéri). C’est ce qu’ils veulent de moi, que je sois un compétiteur. Je n’ai pas parlé à Nico et je ne compte pas le faire."

Hulkenberg confirme : "Je ne vais pas lui parler, il n’y a rien à clarifier. On ne s’aime pas, c’est tout."

Contrairement à ses années chez McLaren et Renault, où il n’avait eu aucune indication sur son avenir proche durant le cours de la saison, Magnussen a déjà reçu la bonne nouvelle de sa prolongation de contrat en vue de 2018, ce qui lui permet d’aborder la deuxième moitié de saison en étant plus détendu.

"Mes deux premières saisons en Formule 1 étaient tendues, surtout la première. A la fin de ma deuxième année, c’était également très tendu et c’est quand on se sent vraiment sous pression que l’on devient un peu plus incertain et que l’on prend moins de risques, ce n’est pas la meilleure façon de piloter".

"La meilleure est d’avoir l’esprit libre, de se faire plaisir et d’attaquer autant que possible en faisant ce qu’on s’était fixé et ce pour quoi on a tant travaillé et qui nous semble naturel, sans avoir à craindre les erreurs" conclut Magnussen.