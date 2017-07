Kevin Magnussen pense que Haas F1 aura bien du mal à faire mieux que la 7e place cette année, au championnat des constructeurs, ce qui serait de toute façon une place de mieux que l’an dernier, lors de la première saison de l’équipe américaine en Formule 1.

A mi-saison, Haas F1 vient tout juste d’égaler son score de l’ensemble de l’année 2016, avec 29 points marqués. Cela ne représente que 4 points de moins que Toro Rosso mais seulement 3 de mieux que Renault F1.

"Gene Haas a évoqué (hier) la possibilité de finir entre la 5e et la 8e place. Gunther Steiner a parlé de la 6e place, et ce serait vraiment incroyable d’y arriver parce que cela veut dire qu’il faut battre Toro Rosso et Renault. 5e, ce serait totalement irréaliste et Gunther l’a dit lui-même. Je pense donc que la 7e place est notre objectif, vraiment. Et ce ne sera pas facile non plus face à ces deux équipes," explique le Danois.

Pour Magnussen il serait plus facile de fixer un objectif à son équipe si la VF-17 était plus constante.

"Sur certains circuits, la voiture est rapide tout de suite. Sur d’autres nous peinons beaucoup à trouver les bons réglages," dit-il.

"Alors nous améliorons peu à peu notre base de connaissances sur la voiture, Romain et moi arrivons à la régler un peu plus facilement à chaque course mais il n’y a pas de constance encore."

"L’équipe est aussi toute jeune et apprend. Nous ne serons pas rapides lors de toutes les courses restantes mais nous devons nous assurer d’être aussi rapides que possibles. Il faut travailler sur les points faibles, améliorer notre constance et faire en sorte de faire des week-ends solides, du vendredi au dimanche."