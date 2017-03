Kevin Magnussen a fait sa toute première apparition sous les couleurs de l´écurie Haas lundi dernier, lors des tests de Barcelone.

Le Danois y a effectué avec succès deux jours complets de tests et a pu se forger une première réelle impression sur les voitures de 2017, qui sont beaucoup plus rapides et agressives avec le nouveau règlement, ce qui a poussé tous les pilotes à s´entraîner d´arrache-pied pendant tout l´hiver, afin de bien négocier la transition avec les voitures que la plupart ont connu auparavant.

Magnussen est l´un des pilotes qui a le plus tourné lors de cette première session de tests, et a admis avoir bien ressenti la contrainte supplémentaire de piloter les nouvelles monoplaces.

« Oui, c´est dur. J´ai trouvé, notamment, que freiner est assez difficile pour le cou. Mais je m´en suis sorti, et c´est bien de savoir sur quoi on doit travailler. »

Le pilote affirme être suffisamment en forme. « Oui, pas de problème, même si c´est bien plus dur. »

Le pilote 24 ans, qui a quitté Renault pour rejoindre Haas cet hiver, a été impressionné par sa nouvelle équipe.

« C´est une équipe vraiment bien organisée. Nous avons un bon groupe de personnes ici, de bons ingénieurs, de bons concepteurs, et Dallara fait du bon travail (le châssis de Haas est fourni par le constructeur italien). Je suis vraiment, vraiment, vraiment impressionné par Haas. Ils ont intensifié leur jeu. Je n´étais pas là l´an dernier, donc je ne peux pas vraiment vous raconter comment ils faisaient à l´époque, mais vous avez vu le travail qu´ils ont accompli durant l´année et la qualité de leur première voiture. »

Magnussen est aussi heureux des premières impressions données par la voiture de cette année.

« C´est très bien. Le travail que nous avons fait jusqu´à présent a payé, nous avons trouvé à Barcelone une direction pour travailler, et nous sommes heureux avec les progrès effectués jusqu´ici. Bien sûr, nous aurions aimé avoir fait plus de tours, mais lorsque vous pensez à la petite taille de notre équipe et à ses ressources, alors ce que nous avons fait ces jours-ci n´est pas si mal. »