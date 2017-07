Avant le Grand Prix d’Autriche, Kevin Magnussen dresse un petit bilan de son début de saison avec Haas F1, un team qu’il a rejoint cet hiver afin d’entamer un nouveau défi.

Chez Renault F1, l’an dernier, le Danois se battait souvent pour des places en fin de peloton. Cette année, c’est bien différent.

"Cela change vraiment les choses de savoir qu’à chaque course, les points sont possibles à l’arrivée. C’est vraiment un sentiment très cool et c’est bien de savoir que nous avons les performances pour nous battre pour quelque chose."

"C’est vraiment génial d’être chez Haas," ajoute Magnussen. "L’équipe avait signé d’excellentes performances lors de sa première saison et cela continue dans la deuxième, avec des progrès notables. Haas a déjà fait plusieurs pas en avant, ce qui n’est jamais facile pour une équipe dans sa 2e année en F1."

Le Grand Prix d’Autriche marque une série de 5 courses de suite en Europe, une série bien venue selon lui.

"C’est bien de ne pas avoir tous ces longs voyages. C’est un peu mieux pour le niveau de stress de ne pas avoir à gérer ça, en plus du décalage horaire. Cela vous permet d’entrer dans une meilleure routine de préparation, d’avoir plus de temps aussi."

"C’est aussi assez sympa d’avoir à disposition notre motor-home sur ces courses. Nous avons nos propres chefs pour faire la cuisine, c’est un peu un luxe mais cela nous permet de nous sentir un peu plus comme chez nous."

Plusieurs pilotes ont récemment déclaré s’être entraîné un peu trop cet hiver pour ces Formule 1 de 2017, que la difficulté physique n’était pas aussi grande qu’attendu.

"Nous revenons à un entrainement plus normal," admet Magnussen. "Nous nous sommes habitués. Cela reste plus difficile de piloter ces voitures mais, après quelques courses, cela nous semble plus facile effectivement. Il n’y a pas eu de mauvaise surprise."

Le pilote Haas apprécie bien le circuit du Red Bull Ring, sur lequel les pilotes seront en piste dès vendredi.

"Ce tracé est un peu unique. Il est très compact et me rappelle une piste de karting où vous pouvez voir presque toute la piste depuis n’importe quelle tribune. C’est assez agréable mais il y a tout de même quelques virages rapides et de longues lignes droites, ce qui procure des opportunités pour les dépassements. Je me suis en général amusé sur ce circuit, à chaque fois."

"Le dernier virage est assez cool. Il y a un freinage court mais puissant à faire juste après un virage rapide. Vous êtes un peu à la limite en termes de stabilité de la voiture. Et il faut plonger au milieu de la corde. Les sensations sont sympas à cet endroit. Le Red Bull Ring, c’est un peu comme un petit tour en montagne russe."