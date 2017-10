L’image de mauvais garçon de Kevin Magnussen n’inquiète pas le pilote danois, qui ne cesse de cumuler les critiques de la part de ses collègues depuis plusieurs Grands Prix.

Le pilote Haas F1 est accusé d’être trop agressif en piste, dans ses manoeuvres d’attaque ou de défense. Et il ne mâche pas ses mots lorsqu’on lui signale son comportement anti-sportif.

Comment justifie-t-il cette réputation ?

"Je ne veux pas de morts ou de blessés, mais je veux que les fans voient les pilotes comme des héros. Je suis moi-même un fan, j’ai grandi avec un père pilote de Formule 1. Il m’a montré d’anciennes courses, et même des accidents. Tout cela fait partie du sport."

"L’an dernier, je me suis sorti violemment à l’Eau Rouge, à plus de 250 km/h. Je suis sorti sans rien. Cela m’a donné beaucoup de confiance et beaucoup de confiance dans la sécurité de nos Formule 1. J’ai beaucoup de respect pour les autres pilotes, nous risquons nos vies, c’est certain mais les gens ne doivent pas penser que rouler sur l’autoroute est plus dangereux que ce que nous faisons."

Magnussen appelle à une simplification du code de conduite.

"En tant que pilotes, nous avons la capacité de rendre la F1 plus cool. Il faut se débarrasser des trop nombreuses règles que nous avons sur la piste. Nous avons besoin d’une direction, claire, mais pas de règles qui veulent couvrir chaque mouvement en piste."

"Le fait qu’on ne puisse pas pousser quelqu’un en dehors de la piste est, bien entendu, une règle raisonnable. Mais il y a beaucoup de choses qui n’ont aucun sens. Il faut nous laisser faire nos batailles en piste."