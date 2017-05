Kevin Magnussen ne pense pas qu’il joue son avenir en Formule 1 une dernière fois avec l’équipe Haas F1.

Le Danois a été remercié après une saison seulement chez McLaren. Et il a quitté Renault F1 qui ne souhaitait, selon lui, pas le prolonger pour plus qu’une année. Le temps de voir si un meilleur pilote se rendait disponible.

Son arrivée chez Haas a donc donné l’impression qu’il devait sauver une place en F1, avant de finir par être évincé du sport. Il dément aujourd’hui cela.

"Je ne considère pas Haas comme une dernière chance," a déclaré Magnussen. "Je suis reconnaissant des chances qui m’ont été données en Formule 1 mais j’ai toujours eu l’impression de les mériter."

"Je pense aussi que dans certains cas j’ai eu de la malchance, et je ne crois pas que je méritais vraiment de changer d’équipe. Mais ce sont les circonstances, et j’ai fait le meilleur travail possible."

"Je ne dis pas que j’ai tout fait parfaitement, mais je pense que j’ai bien réussi contre un champion du monde [Jenson Button] lors de ma première année en Formule 1. J’ai été aussi le meilleur de mon équipe [Renault F1] l’année dernière. J’ai été le premier à marquer des points avec cette équipe, alors je ne pense pas avoir été trop mauvais. Il y a donc une bonne raison pour laquelle je suis toujours là."