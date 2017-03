Kevin Magnussen ne change pas seulement d’environnement réglementaire cette année, il change encore d’écurie après avoir été transféré de Renault à Haas. Pour le moment, le Danois semble ravi, tant de sa nouvelle terre d’accueil que du nouveau règlement.

« Les nouvelles voitures sont vraiment bien amusantes. C’est vraiment mieux de savoir que ce que vous devez faire, c’est pousser fort et donner votre maximum, plutôt que de vous inquiéter de faire des compromis dans votre style de pilotage. »

« Je n’ai jamais vraiment compris comment tirer le maximum de mon package l’an dernier, avec des F1 qui avaient des pneus petits et peu d’appui. C’était un peu le bazar. C’était difficile de les comprendre à bien des reprises. Maintenant, c’est un peu comme apprendre à conduire en F3 et en Formule Renault 3.5, en conduisant plus souvent à fond. »

Magnussen compare le pilotage de ces F1 aux formules junior, mais dans un but laudatif de son point de vue. Surtout, l’ancien champion de Formule Renault 3.5 pense que ces F1 lui seront bien plus familières.

« Je pense que ces F1 me conviendront davantage. Cela profitera à ceux qui sont arrivés ici par leurs mérites, parce qu’ils ont performé dans les catégories qui ressemblent désormais à la F1. »

Après avoir connu des écuries constructeurs en pleine restructuration (McLaren et Renault), Kevin Magnussen a rebondi chez Haas, dans une équipe aux moyens plus limités mais à l’ambiance plus chaleureuse selon lui.

« Je suis quelque part où je peux me concentrer sur la course sans m’inquiéter de beaucoup de choses. Je sais que je dois toujours performer, ce n’est pas comme si je pouvais me détendre. Mais c’est plus calme. Je suis plus calme et d’une certaine façon, plus détendu. Je me sens plus libre de pousser et d’aller à fond. »