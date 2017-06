Kevin Magnussen a quitté Renault à l’intersaison pour rejoindre Haas et a désormais Romain Grosjean pour équipier alors qu’il avait Jolyon Palmer à ses côtés l’an dernier.

Le Danois estime qu’il n’y a pas perdu au change.

"C’est amusant" avance-t-il. "Il a tout ce dont j’ai besoin chez un équipier, un bon rythme pur auquel je peux me comparer et duquel je peux apprendre et de l’expérience, donc c’est un très bon équipier."

"C’est notre seul point de comparaison et il nous permet tout autant de nous mettre en valeur que de progresser. C’est bien mieux d’avoir un équipier dont la réputation est bonne et qui est connu pour être rapide".

Amené à faire une comparaison entre Grosjean et ses anciens équipiers, à savoir Palmer et Button, Magnussen ne choisit de parler que de l’Anglais.

"Dans ses grands jours, Romain est peut-être plus rapide que Jenson, mais Jenson était très régulier. Romain connaît un peu plus de hauts et de bas mais à de très gros pics de performance".