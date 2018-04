Citroën Racing cherchant à renforcer son line-up composé de Craig Breen et de Kris Meeke, Mads Østberg sera présent au départ du Vodafone Rally de Portugal (17-20 mai) et du Rally Italia Sardegna (7-10 juin) sur une C3 WRC.

Si le Norvégien découvrira sa monture sur terre, le jeune trentenaire a déjà eu l’occasion de s’y installer au volant en terminant sixième sur la neige suédoise il y a deux mois.

Début avril, il s’est également attaqué à la terre du Rally of Otago (Nouvelle-Zélande) avec une Ford Escort RS MkII. Il avait dû abandonner sur un problème de suspension.

« C’est génial de retrouver la voiture et l’équipe après cette longue pause depuis la Suède », a-t-il indiqué. « Je vais tout faire pour prouver que je mérite de conserver un volant après ces deux manches et j’espère retrouver mon baquet plus tard. »

Dans le passé, Mads Østberg a connu une certaine réussite avec l’équipe au Portugal et en Sardaigne. Il y a quatre ans, il s’était respectivement classé troisième et deuxième de ces deux manches avec une DS 3 WRC.