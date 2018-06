Mads Ostberg épaulera Craig Breen sur la deuxième C3 WRC à l’occasion des rallyes de Finlande (26-29 juillet), d’Allemagne (16-19 août), de Turquie (13-16 septembre), de Grande-Bretagne (4-7 octobre) et d’Australie (15-18 novembre). Comme initialement prévu, Sébastien Loeb disposera de la deuxième C3 WRC en Espagne (25-28 octobre), pour sa troisième pige de l’année en WRC, après le Mexique et la Corse. Khalid Al Qassimi pilotera une troisième C3 WRC en Finlande, Turquie et en Espagne.

Citroën Total Abu Dhabi WRT fait le choix de capitaliser sur le travail mené à l’occasion des trois rallyes déjà disputés cette saison avec Mads Ostberg, en lui confiant le volant de sa deuxième C3 WRC sur les manches restantes du calendrier, à l’exception de l’Espagne où celle-ci sera pilotée par Sébastien Loeb comme initialement prévu. D’abord sixième en Suède, malgré un manque certain de roulage avec sa nouvelle monture, puis sixième à nouveau au Portugal, pour sa découverte de la WRC tricolore sur la terre, le Norvégien de 30 ans s’est emparé de la cinquième position en Sardaigne.

Il a également fait preuve d’une belle capacité de réintégration dans une équipe qu’il connaissait bien pour l’avoir déjà fréquentée en 2014 et 2015, avec sept podiums à la clef. Et sur les cinq rallyes restants à son programme, si la Turquie sera nouveau pour tous, il peut se targuer d’être déjà monté sur le podium en Finlande (3e en 2013 et 2015) et en Grande-Bretagne (2e en 2011, 3e en 2014), tandis qu’il compte pour meilleures performances en Allemagne et en Australie, une quatrième (2012) et une cinquième (2013) places respectives. Preuve de sa faculté à répondre présent sur tous les terrains.

Pierre Budar, Directeur de Citroën Racing, est ravi de ce recrutement : "Nous sommes aujourd’hui en phase de reconstruction, avec 2019 déjà dans un coin de notre tête, mais avant cela, il faut terminer la présente saison du mieux possible. Or Mads, de par son expérience des manches du championnat et de la C3 WRC, peut nous permettre d’avancer dans la sérénité. Il est régulier, comme en témoigne la collection de places d’honneurs dont il peut se prévaloir sur presque toutes les épreuves. Et il a parfaitement réussi sa réadaptation au team."

Mads Østberg espère confirmer son aisance grandissante au volant de la C3 WRC : "Je suis ravi d’avoir l’opportunité de poursuivre l’aventure avec Citroën Racing ! C’était un réel plaisir de retrouver l’équipe pour ces trois premiers rallyes, après une première collaboration il y a quelques années maintenant. Je suis honoré de la confiance accordée par la marque et par Pierre, et je vais tout faire pour l’honorer de la meilleure façon possible sur les prochains rendez-vous, d’autant que je commence à mieux connaître la C3 WRC maintenant, et qu’arrive notamment avec la Finlande, mon week-end favori de la saison ! Je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour bien faire sur ces cinq nouvelles participations à venir."