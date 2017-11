Rob Huff a signé une sensationnelle pole position pour la Course de Macao, avec à la clé un nouveau record du tour sur le célèbre circuit urbain de Guia, au volant de sa Citroën C-Elysée du Münnich Motorsport.

Le Britannique s’est élancé le dernier pour la phase finale des qualifications regroupant les cinq plus rapides de la session précédente et a enregistré un chrono de 2m23.995s, battant de trois dixièmes de seconde le précédent détenu par José María López en 2m24.294s.

Norbert Michelisz a ainsi été dépossédé du meilleur temps qu’il détenait auparavant, le Hongrois candidat au titre se retrouvant deuxième sur sa Honda Civic WTCC mais ramenant l’écart à 14,5 points au championnat avec Thed Björk qui a terminé quatrième.

Tom Chilton a pris une belle troisième place sur sa Citroën C-Elysée du Sébastien Loeb Racing, devançant Björk – premier des pilotes Volvo Polestar et meilleur débutant à Macao – et Esteban Guerrieri, équipier de Michelisz au sein du Castrol Honda World Touring Car Team.

Le meilleur résultat de sa carrière, une sixième place, est pour Kevin Gleason la récompense pour s’être tenu à l’écart des rails le long des 6,120 kilomètres du circuit, l’Américain devançant Ryo Michigami, sur la troisième Honda d’usine, et Tom Coronel.

John Filippi a été classé neuvième de la seconde partie des qualifications mais n’a pas enregistré de tour lancé après avoir heurté le mur à la sortie du dernier virage, alors que Néstor Girolami et Mehdi Bennani ont été rattrapés par le virage de la Police et n’ont pas non plus signé de chrono représentatif.

La troisième Volvo de Nicky Catsburg a fixé le temps de référence en première partie des qualifications mais sa chance a tourné quand il a tapé le mur à la sortie du virage des Fishermen non loin de la fin du tour. Le Néerlandais n’a pas pu prendre part à la Q2.

Yann Ehrlacher n’est pas parvenu à se hisser en seconde partie des qualifications et entamera la Course Principale de dimanche depuis la 13e place devant le duo du Zengő Motorsport composé de Zsolt Dávid Szabó et Dániel Nagy, suivi de Mak Ka Lok.

Le revenant et double vainqueur en WTCC Ma Qing Hua s’est crashé dans son premier tour lancé, et le débutant Po Wah Wong a heurté lui aussi un mur avec sa Chevrolet du Campos Racing.

MAC3 : Honda bat Volvo Polestar

Le Castrol Honda World Touring Car Team s’est assuré une confortable victoire dans le contre-la-montre Manufacturers Against the Clock, devant une équipe du Polestar Cyan Racing handicapée.

Norbert Michelisz a mené la charge des Honda Civic WTCC au départ de leur tentative, Esteban Guerrieri et Ryo Michigami se plaçant dans le sillage du candidat au titre.

Le trio a terminé son run de deux tours du Circuito da Guia avec un chrono de 5m04.465s, nettement plus rapide que celui des Volvo S60 qui ont été les secondes à s’élancer.

En effet, après que Néstor Girolami et Nicky Catsburg ont tous deux été impliqués dans des incidents au cours des qualifications, les trois pilotes de la marque suédoise – emmenés par Thed Björk – ont parcouru prudemment et à leur rythme les deux tours de circuit en 8m48.108s.