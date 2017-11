Norbert Michelisz s’est montré le plus rapides lors des Essais Libres 1 pour la Course de Macao, sur l’emblématique circuit urbain que retrouve cette semaine le Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme.

Au volant de sa Honda Civic WTCC du Castrol Honda World Touring Car Team, Michelisz a réalisé son tour le plus rapide du Circuito da Guia en 2m27.802s, pas moins de huit dixièmes plus vite que le tour de qualification record de Rob Huff en 2014.

Huff, octuple vainqueur de la course, a signé le deuxième temps à 0.352s, Tom Chilton chipant le troisième à son équipier au sein du Sébastien Loeb Racing, Mehdi Bennani, dans son dernier tour de cette séance de 45 minutes qui s’est déroulé par une température ambiante de 26°C.

Ces EL1 se sont mal terminés pour Bennani, qui a heurté le rail sur le freinage en descente avant l’épingle de Melco. Le Marocain a donc terminé quatrième, suivi de son autre équipier Ma Qing Hua, qui fait son retour en WTCC après une longue absence.

Néstor Girolami a été le plus rapide des débutants de cette semaine à Macao, et des pilotes du Polestar Cyan Racing, en sixième position devant Ryo Michigami et Esteban Guerrieri sur leurs Honda d’usine, Nicky Catsburg et le leader du championnat, Thed Björk, complétant le top 10 pour l’équipe Volvo Polestar officielle.

Tom Coronel vient ensuite devant John Filippi, Yann Ehrlacher et Kevin Gleason. Zsolt Dávid Szabó, qui fête ses 22 ans aujourd’hui, s’est classé 11e devant le pilote local Mak Ka Long et le nouveau venu de Hong Kong en WTCC, Po Wah Wong.

Dániel Nagy n’a pu enregistrer de chrono après qu’une panne technique l’a arrêté peu après qu’il se soit élancé sur la piste de 6,120 kilomètres. Kin Pong Clerebold Chan est lui aussi absent des feuilles de temps avec sa Chevrolet du Campos Racing.

Les Essais Libres 2 sont prévus à partir de 9h15, heure locale, vendredi.