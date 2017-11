Mehdi Bennani a mené depuis le départ pour remporter la victoire sur la Course d’Ouverture de la manche d’ouverture de la Course de Macao alors que le candidat au titre FIA WTCC Norbert Michelisz a causé un carambolage qui a stoppé l’action prématurément sur le très étroit Guia Circuit en ville.

Le pilote du Sébastien Loeb Racing Bennani a pris un départ parfait depuis sa Pole Position et n’a jamais été inquiété au volant de sa Citroën C-Elysée WTCC, alors que l’habitué de Macao, Tom Coronel, a maintenu sa deuxième place de la grille de départ pour aller se classer en seconde position sur sa Chevrolet Cruze RML TC1 du ROAL Motorsport.

« C’est très spécial de gagner ici à Macao », a déclaré un Bennani ravi. « C’est un circuit très exigeant et c’est génial de mettre mon nom aux côtés de gens comme Schumacher et Senna en tant que vainqueur de Macao ! Merci à tout le monde ! »

La course sur la piste de 6,120 km a été stoppée prématurément après que le pilote du Castrol Honda World Touring Car Team Norbert Michelisz a touché le mur. Sa Honda Civic WTCC bloquait la piste, laissant ses poursuivants Esteban Guerrieri, Rob Huff, Tom Chilton et le reste du peloton sans aucune place pour passer. Il ne restait pas d’autre option pour les commissaires que de brandir le drapeau rouge et le classement était retenu après cinq des huit tours programmés.

Derrière Bennani et Coronel, Ryo Michigami décrochait son premier podium en WTCC au volant de sa Honda Civic WTCC du Honda Racing Team JAS. Il a terminé devant Thed Björk, qui a augmenté son avance au championnat sur sa Volvo S60 du Polestar Cyan Racing.

Son principal rival au championnat Michelisz était tout de même classé cinquième malgré avoir causé l’accident qui a stoppé la course. Le pilote Honda Esteban Guerrieri était sixième devant l’auteur de la pole position pour la Course Principale, Rob Huff. Le Britannique était l’homme à suivre lors de cette Course d’Ouverture, avec notamment un dépassement sur le pilote du RC Motorsport Kevin Gleason sur un circuit où de telles manœuvres sont particulièrement difficiles.

Son compatriote britannique Tom Chilton se classait huitième au volant de sa Citroën C-Elysée WTCC, alors que le pilote Polestar Cyan Racing Nicky Catsburg se classait neuvième, et que Gleason complétait le top 10.

La Course Principale se tiendra dimanche à 10h45 heure locale.