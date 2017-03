Après un début de saison positif, avec deux arrivées sur le podium pour chacun des deux pilotes M-Sport, le rallye du Mexique marquera le baptême de la terre pour la nouvelle Fiesta WRC.

"J’ai fait mes débuts en WRC au Mexique et c’est toujours génial de revenir ici" se souvient Ogier. "Nous sommes toujours accueillis chaleureusement par les fans et ils sont passionnés. Pour la première fois depuis plusieurs années, nous n’ouvrirons pas la route, mais ça n’en sera pas moins un grand défi. Nous serons deuxièmes sur la route donc on aidera encore à balayer".

"Nous devrons essayer de perdre le moins de temps possible le premier jour et ensuite voir ce qui est possible une fois que les conditions s’amélioreront. Nous avons vécu un bon début de saison mais nous allons vivre quelque chose de différent".

Ogier s’est distingué par une erreur sur chacun des deux premiers rallyes, à chaque fois piégé par la neige et la glace, pour ce qui reste inhabituel pour lui : "Nous allons avoir notre premier rallye sur terre avec ces nouvelles voitures et je pourrai évaluer la performance de la Fiesta sur cette surface. Nous avons fait beaucoup de kilomètres en essais mais rien ne remplace la compétition. Ce sera un rallye très intéressant et j’espère que nous pourrons continuer à progresser".

Donné perdant face à Sébastien Ogier, Ott Tänak a réalisé un début de saison particulièrement bon. L’Estonien a signé plus de scratchs qu’Ogier et n’a pas commis d’erreur malgré des problèmes mécaniques.

"Il y a deux choses à garder en mémoire au Mexique : la chaleur et l’altitude. Nous nous rendons là-bas plus tôt afin de nous habituer au climat mais une fois en spécial, il faut être très concentré" analyse Tänak.

"L’altitude signifie que nous aurons moins de puissance à disposition et il ne faut pas l’oublier. Il faut être très précis afin de garder le rythme. Les spéciales en elles-mêmes sont plutôt tranquilles mais elles peuvent devenir très difficiles dès le deuxième passage et c’est important de ne pas faire d’erreur. Il y a beaucoup d’éléments aérodynamiques sur ces voitures et il ne faudra pas en perdre".

Le duo estonien a préparé ce rallye en Espagne afin de simuler au mieux les conditions arides et cassantes du terrain mexicain : "Nous avons parcouru un grand nombre de kilomètres durant les essais de la semaine dernière, mais il faudra voir leurs vrais effets durant le rallye. Nous n’avons pas beaucoup roulé sur la terre cette saison et il faudra trouver un bon rythme très vite".

"Nous ferons de nouveau partie des pilotes qui ouvrent la route et c’est une chose inconnue pour moi sur graviers. Ce sera une course intéressante avec beaucoup de choses à découvrir, et j’ai hâte de voir ce que l’on pourra faire" conclut Tänak.

Malcolm Wilson ne veut pas mettre la pression à ses équipages et veut continuer à prendre les rallyes comme ils viennent puisque le niveau de ce début de saison est supérieur aux attentes initiales.

"Nous avons très bien démarré la saison mais le prochain défi nous attend avec les débuts de la Fiesta sur la terre" précise-t-il. "Nous avons fait beaucoup de kilomètres lors de nos essais et nous avons beaucoup appris sur les réglages de la voiture".

"Rien ne remplace la compétition et je pense que tout le monde veut voir si nous pouvons maintenir les performances affichées lors des deux premières courses. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas et malgré nos positions difficiles sur la route, nous visons le podium".