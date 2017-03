En tête du championnat au soir du Monte Carlo qu’il avait remporté, Sébastien Ogier avait du concéder la première place du classement à Latvala après la victoire de ce dernier en Suède. Avec un troisième podium en autant de rallyes, le Français reprend son bien et confirme qu’il est le plus régulier en ce début de saison.

« Je suis très heureux de ce résultat » se félicite Ogier. « Partir du Mexique avec 22 points est un grand résultat pour moi et je m’en serais contenté avant que le rallye commence. Je savais que ce serait difficile pour nous en ouvrant la route vendredi mais je pense que nous avons bien géré cela ».

« Quand les conditions sont devenues plus égales nous avons pu suivre le rythme de Kris mais je dois bien évidemment le féliciter. Il a piloté de manière très solide et nous a laissé aucune chance de contester son avance, c’est une victoire amplement méritée ».

Son équipier n’a pas été en mesure d’aller chercher un troisième podium consécutif à cause d’une première journée extrêmement compliquée. Tänak y a en effet perdu de nombreuses secondes et ainsi, toute chance de se battre pour une des trois premières marches.

« Nous avons perdu beaucoup de temps vendredi et c’est dommage de ne pas être sur le podium, mais le bilan est toutefois positif » relativise l’Estonien. « Depuis samedi, nous étions dans le rythme et nous faisions des chronos corrects donc j’en suis heureux. C’est un rallye très positif pour toute l’équipe et nous marquons encore des points importants pour le championnat, ce qui est très important ».

Le week-end d’Elfyn Evans a été gâché par un problème avant même le début de l’épreuve qui l’a poussé à pointer en retard et prendre cinq minutes de pénalité : « Ce fut un week-end compliqué à cause de la pénalité, et d’avoir ensuite été contraint d’ouvrir la route. C’était notre première épreuve sur terre avec ces nouvelles voitures et nous avons aligné un bon nombre de kilomètres et trois victoires en spéciale. Clairement, ça aurait pu être pire et nous avons rassemblé un grand nombre de données ».

Le bilan global est très positif pour les troupes de Malcolm Wilson puisque malgré cette pénalité, Evans rallie l’arrivée à la neuvième place. M-Sport est plus que jamais l’équipe à battre en ce début de saison malgré une voiture intrinsèquement moins rapide, mais dont la constance sur les diverses surfaces a été prouvée avec succès.

« C’est encore un rallye très positif pour nous et c’est génial de voir la Fiesta aussi performante sur toutes les surfaces. Nous avons roulé sur asphalte, sur neige et sur terre et nous avons été performants à chaque fois. Sébastien reprend la tête du championnat grâce à un nouveau podium et la quatrième place d’Ott nous a permis de renforcer notre avance en tête du championnat constructeur. C’est génial de voir nos trois voitures remporter des spéciales une fois de plus ».