Le jeu de massacre qu’est devenu le Monte Carlo a épargné M-Sport ! Contrairement à Citroën, Hyundai et Toyota, l’équipe anglaise a réussi à disputer ce samedi du rallye avec ses trois voitures et à remporter quatre scratchs, trois par Evans et un par Ogier ! L’accident de Thierry Neuville a ouvert une voie royale à Sébastien Ogier qui mène le rallye avec quatre spéciales à disputer.

"Il y a un mois, nous débutions un nouveau projet avec M-Sport" se souvient le Français. "Nous savions que nous n’aurions pas assez de temps pour nous préparer et nous savions que ce serait compliqué de vaincre ici. Mais j’ai senti un vrai potentiel dans la Fiesta et c’est incroyable d’être maintenant en tête du Monte Carlo ensemble".

"Je suis vraiment désolé pour Thierry qui faisait un super travail, mais c’est comme ça que ça se passe des fois. Les 53 derniers kilomètres vont paraître très, très longs. Nous avons rencontré beaucoup de conditions difficiles et ce ne sera pas beaucoup mieux demain. Nous devons finir le travail et ce serait incroyable de commencer ce nouveau chapitre par une victoire".

Pour compléter le rêve de Malcolm Wilson, Ott Tänak est pour le moment deuxième du rallye et pourrait signer le premier doublé de M-Sport en tant qu’équipe privée et la première victoire d’une Ford depuis 2012 !

"C’est un grand défi, le plus grand que j’ai vécu au Monte Carlo, mais nous sommes encore dans une très bonne situation et je me sens bien, très bien même !" déclarait Tänak en fin de journée. "Nous avons déjà vécu trois journées compliquées et il en reste une. Ce n’est évidemment jamais terminé avant la fin du rallye, surtout ici, et nous devons rester concentrés. Nos performances sont bonnes et on se sent très bien dans la voiture, nous devons croiser les doigts et continuer comme ça".

Malcolm Wilson ne peut qu’être heureux, lui qui avait toujours rêvé de faire rouler Ogier lui offre aujourd’hui l’opportunité de débuter leur collaboration par une victoire !

"Il reste une journée et nous sommes aux deux premières places du Rallye de Monte Carlo" réalise-t-il. "Je ne peux pas assez saluer les efforts de toute l’équipe. J’ai une pensée désolée pour Thierry qui avait un rythme incroyable. Cela nous rappelle à tous ce qu’est ce rallye, et que tout peut encore arriver".

"Ce seront 53 kilomètres remplis de stress mais nous savons tous ce que nous avons à faire et je ne peux même pas expliquer à quel point cette équipe le mérite. La journée a été très bonne et nous avons prouvé que nous avons une base très compétitive avec cette Fiesta. Les trois voitures ont remporté des étapes et nous sommes la seule équipe à avoir fait un doublé en spéciale, pas une fois ni deux, mais trois fois."