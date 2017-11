Force India a annoncé hier le test de George Russell, le nouveau champion de GP3 et membre de la filière jeunes de Mercedes.

Russell sera aligné lors des essais libres 1 à Interlagos et Abu Dhabi et serait en bonne voie pour devenir un des pilotes de développement de l’équipe de Silverstone en 2018.

Mais il devrait partager cet honneur avec Lucas Auer, le neveu de Gerhard Berger, soutenu lui aussi par BWT, le principal sponsor de l’équipe. Auer deviendrait même le réserviste officiel.

Force India connait déjà bien Auer puisqu’il avait testé, avec succès, la VJM10 sur le circuit du Hungaroring, lors des essais qui s’étaient tenus pour le Grand Prix de Hongrie.

C’est une mauvaise nouvelle de plus pour Pascal Wehrlein, qui pouvait convoiter ce poste de réserviste. Suite à la titularisation attendue de Charles Leclerc (attendue à Interlagos) et au maintien à son poste de Marcus Ericsson, le pilote allemand n’a plus qu’un seul espoir de rester en F1 : Williams.

Wehrlein n’est toutefois pas favori pour remplacer Massa. Si Robert Kubica prouve qu’il peut refaire de la Formule 1 à temps complet, il aura le baquet.

"Je n’ai plus de date limite pour connaitre mon avenir," explique maintenant Wehrlein.

"J’avais dit que je souhaiterais savoir de quoi il serait fait avant la fin de la saison mais je pense que ça ne sera pas possible. Alors j’espère juste pouvoir trouver quelque chose pour 2018 et signer un contrat quelque part. J’en serais heureux."