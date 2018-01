Campos Racing a annoncé avoir recruté, pour la campagne 2018 de F2, l’ancien pilote de Russian Time, Luca Ghiotto. L’Italien disputera sa troisième saison dans la discipline. En 2017, il a remporté une course, signé quatre podiums et aidé Russian Time à remporter le titre constructeurs.

"Je suis très heureux de rejoindre Campos Vexatec Racing" déclare le pilote. "Adrian Campos a la plus haute culture en sport automobile grâce à son passé de pilote de F1 ainsi que son expérience de directeur d’équipe à succès".

"C’est une grande opportunité pour moi car Campos Racing a prouvé être l’une des meilleures équipes pour un jeune pilote et j’ai bien l’intention d’en tirer le maximum en faisant le meilleur travail possible pour l’équipe. J’aimerais remercier Adrian Campos et l’équipe entière pour cette opportunité qui m’est donnée et je suis sûr que la saison à venir sera intense et réussie".

Son nouveau patron est ravi d’avoir pu attirer un pilote expérimenté et capable de jouer aux avant-postes aussi souvent que Ghiotto le fait : "Campos Racing a suivi la carrière de Luca depuis plusieurs années et nous avons été impressionnés par ses débuts en GP3 puis par son évolution en GP2 l’année suivante, avant que la série ne devienne la F2".

"Pour réussir dans un tel défi, il nous faut des pilotes singuliers avec un profil exceptionnel et Luca est de ceux-ci. Nous sommes ravis de l’accueillir chez Campos Racing et d’unir nos forces pour entamer cette campagne 2018 de F2 avec les ambitions les plus élevées".