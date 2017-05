Comme nous vous le rapportions hier, l’ancien porte-parole de Ferrari, Luca Colajanni, est bien de retour en Formule 1.

L’Italien est apparu dans le paddock de Barcelone et a reconnu que son retour s’est décidé en quelques jours seulement.

"J’ai reçu une invitation à travailler avec Liberty Media et je l’ai acceptée mercredi. Et me voilà déjà, après 3 années sans Formule 1," dit-il.

Colajanni n’a pas précisé les contours exacts de son nouveau rôle mais il sera notamment en charge de la communication pour le compte du nouveau propriétaire de la F1.