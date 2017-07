Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, n’a pas vécu un week-end de tout repos. Felipe Massa, malade, a dû être remplacé au pied levé par Paul di Resta, qui n’aura commis aucune faute dans sa monoplace, même s’il a souffert physiquement en course.

Les deux monoplaces de Grove n’avaient pas le rythme, comme attendu, sur ce circuit sinueux de Budapest. Au classement des constructeurs, Toro Rosso se rapproche dangereusement…

« C’était une très longue après-midi, et elle ne nous a rapporté que très peu de choses. Paul, compte tenu des circonstances, a conduit avec une bonne constance, et en évitant les problèmes. Mais malheureusement, une fuite d’huile est apparue, et puisque nous voyions que la consommation d’huile augmentait de plus en plus, nous avons décidé de retirer la voiture avant que le moteur soit en danger, en perdant la pression d’huile. Donc c’est vraiment dommage pour Paul, après sa réaction fantastique à nos besoins urgents. Nous sommes désolés de ne pas lui avoir donné une voiture pour finir la course. »

« Du côté de Lance [14e final], il a eu le rythme qui correspondait au potentiel de la voiture, mais nous n’étions simplement pas assez rapides pour être vraiment compétitifs. Nous avons la pause estivale pour recharger nos batteries avant Spa. »

Williams a aussi annoncé aujourd’hui que, logiquement, Lance Stroll roulerait à la place de Felipe Massa lors des essais privés qui auront lieu demain et mercredi sur le Hungaroring.

« Bien sûr, nous souhaitons le meilleur rétablissement possible à Felipe et nous souhaitons qu’il soit en bonne santé pour la prochaine course. »