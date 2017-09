Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, a confirmé que la Williams FW40 de 2017 n’était pas assez performante pour continuer à servir de base pour les prochaines monoplaces de cette génération de règlement.

Pour celui qui a supervisé la conception de la Mercedes W08 avant de rejoindre l’équipe de Grove, il y a, sans aucun doute possible, "des changements substantiels" à apporter à la Williams FW41 de 2018.

La FW40 et ses deux pilotes n’ont marqué que 59 points cette année. Elle permet à l’équipe d’occuper la 5e place du championnat mais bien loin de Force India, qui en a 124. Et la marge sur le 8e, Haas F1, est faible : 22 points.

"Nous allons procéder à des changements substantiels," confirme Lowe.

"Il y a beaucoup de choses que nous allons faire différemment et nous sommes dans ce processus en ce moment. Nous avons de grands ingénieurs, certains (dont lui...) qui viennent d’autres équipes depuis peu. Il y a donc beaucoup de bonnes idées à prendre."

"Nous avons beaucoup de personnes qui savent quel effort il faut faire pour gagner. Il faut donc tirer le meilleur de tout ça pour produire la meilleure voiture possible. Il y a en tout cas pas mal de domaines de la voiture qui changeront de philosophie."

Williams semble avoir déjà abandonné sa FW40. C’est en tout cas ce que pense Felipe Massa, qui n’a pas hésité à dire que l’équipe reculait par rapport à ses rivales.

"C’est toujours possible," admet Lowe. "Nous ne pouvons toutefois rien conclure de courses prises de manière isolée. Nous l’avons vu, cette année plus que les autres, il y a des tendances qui se dégagent, des voitures plus compétitives que d’autres selon les circuits. Et cela varie."

"Le combat en milieu de peloton est difficile. Nous n’avons pas réussi à rester devant et à nous en détacher, au contraire, nous sommes en plein dedans. Nous devons comprendre ce qui ne va pas ou si nous avons perdu dans la course au développement."

La FW41 est un chantier important : les évolutions destinées à la voiture de 2017 vont donc être limitées pour la fin de l’année.

"Nous devons progresser partout, c’est la nature de cette compétition. Il faut battre les autres dans les domaines les plus importants. Pour cela il faut du talent, du temps et de l’argent. Le problème c’est qu’aucune équipe n’a tout cela de manière illimitée. Tout le monde en souhaite plus."

"Il faut donc composer avec les ressources disponibles et c’est notre travail de faire au mieux avec ce que nous avons. C’est une question d’efficience et je pense que nous pouvons être beaucoup plus efficients qu’en ce moment."

"Quand le succès reviendra, cela attirera plus de ressources, elles augmenteront et nous pourrons encore plus progresser. C’est le cycle de développement dans lequel il faut s’inscrire en Formule 1."