Paddy Lowe a tenu à prendre la défense de Lance Stroll, après un premier week-end difficile pour le pilote québécois en Australie.

Stroll avait déjà subi de nombreuses critiques après ses erreurs lors des essais hivernaux et il est encore parti à la faute lors des Libres 3, ce qui a contraint l’équipe Williams a réparé sa voiture et changé sa boîte de vitesses à la hâte, avant les qualifications.

Mais le Québécois n’a pu faire mieux que le 19e temps, et avec sa pénalité, il s’est aligné en dernière position sur la grille. Lors de la course, il a dû abandonner après une quarantaine de tours sur problème mécanique.

"Pouvez-vous seulement imaginer la pression qu’il a ?" lance Lowe, le directeur technique de Williams, pour le défendre.

"Pendant plus d’une année, Lance s’était préparé pour ce moment et tout arrive d’un coup comme ça, avec très peu d’essais pour lui."

"Au moins en course il a pu prendre de l’expérience en course, avec moins de pression puisqu’il est parti dernier. Cela lui permettra d’aborder la Chine avec plus de confiance."

"Mais, à ce stade de sa carrière, Lance a vraiment besoin, en premier lieu, de soutien."

Stroll n’a donc pas fait une bonne première impression mais Lowe pense que le Canadien va se rattraper.

"Il n’a que 18 ans mais il a déjà un très grand niveau de maturité et une approche très équilibrée des choses. Le principal pour lui, et nous lui avons dit, c’est de mettre ses attentes de côté pour le moment et d’apprendre, de voir ce que c’est d’être en Formule 1."